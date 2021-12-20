بعد تفحم "الريسبشن".. الحماية المدنية تسيطر على حريق شقة بفيصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، الاثنين، من السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية بمنطقة فيصل، غرب المحافظة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من شقة بعقار سكني بفيصل.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ٣ سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد.

حاصر رجال الدفاع المدني ألسنة اللهب ومنعوا امتدادها إلى الوحدات السكنية المجاورة، ونتج عن الحريق تفحم باب الشقة ومحتويات الصالة.

جرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وانتدب المعمل الجنائي.