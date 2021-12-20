الشرقية للدخان عن وقف الإنتاج بمصنع الإسكندرية: لا يؤثر على السوق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت شيماء حفظي:

كشف هاني أمان العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة الشرقية إيسترن كومباني، حقيقة وقف إنتاج أحد مصانع الشركة، وعلاقة ذلك بالطلب على السجائر محليًا.

وقال هاني أمان، العضو المنتدب للشركة، لمصراوي، إن قرار وقف الإنتاج بمصنع الشركة في الإسكندرية ليس له دوافع سلبية تتعلق بالإنتاج أو البيع، ولكنه إجراء تتخذه الإدارة في حالة وجود إنتاج فائض.

وأوضح أن "عند الوصول إلى طاقة إنتاجية معينة، يتم اتخاذ قرار بوقف الإنتاج، وفقا المستهدفات الإنتاج بشكل عام.

وأشار إلى أن قرار وقف الإنتاج بالمصنع لمدة 10 أيام حتى نهاية الشهر، وسيتم مراجعة الموقف خلال الأسبوع المقبل.

ولا يؤثر مثل هذا القرار على توريد المنتجات للسوق المحلي، بحسب العضو المنتدب.

وبحسب بيان الشركة للبورصة اليوم الاثنين، فإن حجم إنتاج مصنع محرم بك في حدود 3 و5 % من إجمالي حجم إنتاج الشركة.

وتمتلك الشركة 10 مصانع، وتنتج السجائر والسجائر والمعسل، ولها اتفاقيات تصنيع شركات أجنبية عاملة في مصر.

وتنتج الشركة أصنافا من السجائر المحلية بالعلامة التجارية الشهيرة "كليوباترا" وهي علامة تجارية مملوكة للشركة فقط، ومنها سجائر كليوباترا سوبر، وكليوباترا بوكس، وكليوباترا كوين سوفت، كليوباترا كينج سايز.

وأنتجت الشركة خلال العام المالي الماضي، نحو 70 مليار سيجارة من السجائر المحلية بمعدل نمو 16% مقارنة بالعام المالي 2019-2020، مشيرة إلى أن هذه الأرقام لم يتم تحقيقها من قبل في تاريخ الشركة.