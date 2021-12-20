"هياخد الرخصة والتوكيل ببلاش".. احذر بيع السيارة بهذه الطريقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

يلجأ الكثير من المواطنين، لشراء السيارات المستعملة نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار السيارات الجديدة، لكن هناك العديد من الطرق الاحتيالية التي يقوم بها بعض المحتالين للنصب على الطرف الآخر، والتهرب من سداد قيمة السيارة

وحذر المحامي بالنقض خالد الزهيري، المواطنين الراغبين في بيع سياراتهم من إبقاء أي مبالغ مالية من ثمن بيع السيارة لأي شخص حتى ولو وعد بسداد باقي الثمن بعد إنهاء عمل توكيل بيع بالشهر العقاري.

أضاف لـ "الخليج 365"، أن بعض الأشخاص الراغبين في شراء السيارة يتجهون إلى مالك السيارة الفعلي ويتفقون معه على دفع نحو 60 أو 70% من قيمة السيارة كاش، ثم سداد باقي النسبة عقب الانتهاء من توكيل البيع بالشهر العقاري.

أوضح أن الأشخاص المُحتالين يتفقون على هذه الطريقة في الشراء، وبالفعل يسددون جزء من قيمة السيارة، ويذهبون سويًا لعمل التوكيل داخل الشهر العقاري، ثم يحددون موعد استلامه داخل الشهر العقاري وهو ذات الميعاد الذي سيتم فيه تسليم باقي قيمة السيارة.

لفت إلى أن مالك السيارة الفعلي يُفاجأ في الموعد المقرر بعدم حضور الشخص الرغب في شراء السيارة، لاستلام توكيله ولتسلم باقي المبلغ، وهنا يشعر مالك السيارة أنه لا داعي للقلق باعتبار أن التوكيل والرخصة لا يزالان بحوزته.

تابع: لكن المشتري المحتال سيذهب بعد ذلك إلى فرع الشهر العقاري ويستخرج بدل فاقد لتوكيل بيع السيارة بصورة بطاقته الشخصية باعتباره المشتري، ثم يذهب إلى المرور بهذا التوكيل لاستخراج بدل فاقد لرخصة السيارة، دون سداد باقي ثمن السيارة.

من جانبه قال محمد فايز المحامي بالإدارية العليا، إن الحل الوحيد للمواطنين لتجنب الوقوع فريسة للأشخاص المُحتالين هو عدم الإبقاء أو ترك أي مبلغ من المال للمشتري، وأن يتم أخذ المبلغ بالكامل قبل مرحلة الشهر العقاري.

ويوضح "الخليج 365" في النقاط التالية، أهم المعلومات التي يجب توافرها بعقد البيع الابتدائي لشراء سيارة مستعملة، وأبرز النصائح القانونية التي يجب اتباعها خلال عملية الشراء:

1- أن يشمل العقد الابتدائي المبلغ المدفوع و المتبقي.

2- كتابة تاريخ ووقت استلام السيارة على ظهر العقد وإمضاء كل من الطرفين على هذا الاستلام.

3- يفضل تصوير العقد و احتفاظ كل طرف بنسخة منه.

4- يمكن وضع شرط جزائي في العقد موضوع البيع، وذلك في حالة إلغاء عملية الشراء من قبل المشتري في أي وقت قبل اكتمال بقية الإجراءات وقد يكون هذا الشرط "إما عدم استرجاع العربون المدفوع مسبقاً، أو دفع مبلغ معين منصوص عليه في حالة عدم إتمام البيع".

5- تعتبر الرخصة مستند ملكية للسيارة عندما تكون الرخصة باسم مالك السيارة ويكون هو البائع، وفي كل الأحوال يجب على المشتري التأكد من كل بيانات الرخصة.

6-مطابقة اسم البائع للأسم المذكور في الرخصة في حالة (رخصة مالك).

7- التأكد من نوع السيارة - موديل سنة - لون – "سي سي الموتور" عند مراجعة الرخصة.

8-إذا كانت الرخصة منتهية فيحق للمشتري طلب (شهادة بيانات ) من البائع.

9-الرخصة المنتهية لها فترة سماح شهر فقط لتوفيق الأوضاع ولا يفضل التنقل بركاب.

10- إذا كانت هناك توكيلات في السيارة فيجب أن يتأكد المشتري من الإسم في الرخصة مطابق لأول اسم في أول توكيل.