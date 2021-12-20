انتخاب بوريتش رئيسا لتشيلي

فاز جابرييل بوريتش في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية في تشيلي التي جرت أمس.

وحصل بوريتش على 9ر55 % من الأصوات، في حين حصل منافسه خوسيه أنطونيو كاست على 1ر44 % بعد فرز 99 % من الأصوات، ليصبح بذلك الرئيس الجديد للبلاد.

وهنأ الرئيس المنتهية ولايته سيباستيان بينيرا الرئيس المنتخب الذي سيتولى منصبه رسميًا في الـ11 من شهر مارس المقبل.