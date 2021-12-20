إجراءات أوروبية مشددة بسبب ”أوميكرون“

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 20 ديسمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 35 دقيقة

ذكرت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية أنه تم وضع قيود جديدة في أوروبا في محاولة لوقف انتشار متحور فيروس كورونا المستجد، ”أوميكرون“، وسط تحذيرات أمريكية أيضا من أن المتحور الجديد قد يجهد المستشفيات الأمريكية في الأسابيع المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن المتحور الجديد سريع الانتشار هو بالفعل السلالة السائدة في المملكة المتحدة، وفي غضون أيام قليلة، قد يتفشى أيضا في الدنمارك، مشيرة إلى أنه تم اكتشافه في 89 دولة، وتتضاعف حالات الإصابة بهذا المتحور كل 1.5 إلى ثلاثة أيام في هذه البلدان.

وعن الإجراءات الأكثر تشدّدا، أشارت ”الجورنال“ إلى أن هولندا أصبحت أول دولة أوروبية تعيد فرض الإغلاق في مواجهة ”أوميكرون“، مع إغلاق جميع المتاجر والحانات والمطاعم غير الضرورية حتى منتصف يناير المقبل.

وفي ألمانيا، أوضحت الصحيفة الأمريكية أن برلين ستحظر المسافرين من المملكة المتحدة اعتبارا من اليوم الاثنين، بسبب المخاوف المتزايدة بشأن الارتفاع السريع في عدد الإصابات بالمتحور الجديد هناك.

وأشارت إلى أن قيود السفر تنطبق أيضا في ألمانيا على جميع المقيمين في المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية وجزر القنال وجميع أقاليم ما وراء البحار البريطانية، مشيرة إلى أنه اعتبارا من يوم أمس، سيتم تطبيق قيود سفر جديدة – بالرغم من أنها أقل صرامة – على الدنمارك وفرنسا والنرويج وعدد قليل من البلدان الأخرى التي تعتبر الآن مناطق عالية الخطورة.

وذكرت الصحيفة أن ”أوميكرون“ ينتشر بالفعل في ألمانيا، ولكن على عكس بريطانيا أو الدنمارك، لم يبدأ المتحور الجديد بإزاحة شقيقه ”دلتا“، والذي كان وراء الارتفاع الحاد في عدد الإصابات في البلاد في نوفمبر الماضي، مشيرة إلى أنه مع ذلك يتوقع معظم العلماء أن تصبح السلالة الجديدة سائدة في ألمانيا أيضا في غضون أسابيع.

وفي أيرلندا، أعلن رئيس الوزراء ميشال مارتن قيودا جديدة دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف ليل أمس، بما في ذلك حظر تجول يبدأ في المساء يشمل الحانات والمطاعم والفعاليات الحية، فضلا عن أن حكومته تفرض مزيدا من الاختبارات المكثفة على الاتصالات الوثيقة والسفر إلى البلاد.

وولفتت الصحيفة إلى أن فرنسا هي أقل الدول الأوروبية تشددا في الإجراءات الاحترازية، موضحة أن الحكومة الفرنسية لا تأمر بأي عمليات إغلاق أو حظر تجول جديد في مواجهة المتحور الجديد، مشيرة إلي أنه بدلا من ذلك، تقترح الحكومة أن يقوم مسؤولو الشرطة المحلية بإلغاء الحفلات الموسيقية والألعاب النارية في الأعياد، بالإضافة إلى إلغاء احتفالاتها التقليدية بليلة رأس السنة الجديدة في ”الشانزليزيه“.