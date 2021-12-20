نيوزيلندا تسجل وفاة لشاب ترجح ارتباطها بلقاح “فايزر”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 20 ديسمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 20 - ديسمبر - 2021 9:36 صباحًا

أعلنت نيوزيلندا، اليوم الاثنين، أنها سجلت وفاة لشاب يبلغ من العمر 26 عاما، قد تكون مرتبطة بتلقيه لقاح “فايزر” المضاد لفيروس كورونا.

وقالت السلطات في نيوزيلندا، إنها تعتقد أن وفاة الرجل مرتبطة بتلقيه لقاح فايزر المضاد لكوفيد-19 بعد أن أصيب بالتهاب نادر في عضلة القلب عقب حصوله على الجرعة الأولى.

وقال المجلس المستقل المعني بمراقبة سلامة لقاحات كوفيد-19 في بيان “بالنظر إلى المعلومات المتوفرة لدينا حاليا، يعتبر المجلس أن إصابة هذا الشخص بالتهاب عضلة القلب ربما كان ناتجا عن تلقيه اللقاح”.

ولم يطلب الرجل، الذي توفي في غضون أسبوعين من حصوله على الجرعة الأولى، أي مشورة طبية أو علاج بعد الأعراض التي ظهرت عليه. والتهاب عضلة القلب يمكن أن يحد من قدرته على ضخ الدم وقد يسبب تغيرات في إيقاع ضرباته.

وقال متحدث باسم شركة “فايرز” إن الشركة على علم بشأن التقارير عن حدوث الوفاة في نيوزيلندا، وإنها تراقب جميع التقارير المتعلقة بالآثار السلبية المحتملة.

وهذه ثاني وفاة في نيوزيلندا ترتبط بأثر جانبي معروف لكنه نادر للقاح فايزر بعد أن أبلغت السلطات الصحية في أغسطس الماضي عن وفاة امرأة بعد تلقي الجرعتين.