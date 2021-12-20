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بالفيديو: دوي انفجارات حول محطة بوشهر الإيرانية للطاقة النووية

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 20 ديسمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

محطة بوشهر النووية الإيرانية

كشفت السلطات الإيرانية عن أسباب دوي الانفجارات الذي سمع اليوم الاثنين حول محطة بوشهر للطاقة النووية.

وفي تصريحات لوكالة “فارس”، أشار محمد تقي إيراني، نائب محافظ بوشهر في إيران للشؤون السياسية والأمنية، إلى أن دوي الانفجارات الذي سمع اليوم حول محطة بوشهر كانت “بسبب تدريبات للدفاع الجوي لزيادة قدرات النظام الدفاعي”.

وأضاف محمد تقي إيراني: “أجريت هذه التدريبات في الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي في ظل استعداد وتنسيق كاملين مع القوات المسلحة”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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