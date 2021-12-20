شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 15 ألف إصابة بكورونا في بولندا و 70 حالة وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت بولندا 15 ألفا و976 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية. كما سجلت البلاد 70 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الإثنين. وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 3 ملايين و958 ألفا و840 إصابة، والوفيات إلى 91 ألفا و485 حالة. وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 45 مليونا و511 ألفا و239 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بولندا حتى الآن. يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.