شكرا لقرائتكم خبر عن أندروز: بنجلاديش أنقذت العديد من الروهينجا من الجرائم في ميانمار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار، توم أندروز، في ختام زيارته الرسمية الأولى لبنجلاديش، أنه سيبذل قصارى جهده من أجل استجابة دولية أقوى للضغط على جيش ميانمار وتحميله المسؤولية الكاملة عن الأزمة في البلاد. وأثنى أندروز، وفقا لما نقله موقع أخبار الأمم المتحدة، على حكومة بنجلاديش لأنها منحت لاجئي الروهينجا اللجوء بعيدا عن "الجرائم الفظيعة" التي ارتكبت ضدهم في ميانمار. وأشار إلى أن بنجلاديش أنقذت عددا لا يُحصى من الأرواح عندما فتحت ذراعيها وقلبها لأبناء الروهينجا الذين نجوا من هذه الفظائع التي لا توصف والتي ألحقها بهم جيش ميانمار. وأكد أنه لا يمكن لبنجلاديش تحمّل المسؤولية وحدها، وشدد بالقول :"مطلوب التزام أقوى بتوفير الموارد للاجئي الروهينجا والمجتمعات المضيفة. وتحتاج حكومة بنجلاديش إلى شراكة دولية أقوى، وتستحقها." وبالنسبة للروهينجا، أشار أندروز إلى أنه يجب ضمان عودتهم الطوعية الآمنة والمستدامة إلى وطنهم في ميانمار. وقال: "تقريبا كل شخص من الروهينجا تحدثت إليه في هذه المهمة، سواء في مخيم كوتابالونج أو بهاسان شار، يريد العودة إلى الديار بمجرد أن يتمكن من القيام بذلك بشكل طوعي وآمن ومستدام وبكرامة."