شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 48 ألف إصابة جديدة بكورونا و75 حالة وفاة في فرنسا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت فرنسا 48 ألفا و473 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 75 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الاثنين.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 8 ملايين و730 ألفا و140 إصابة، والوفيات إلى 122 ألفا و478 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 116 مليون و208 آلاف و558 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.