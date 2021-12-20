شكرا لقرائتكم خبر عن ماليزيا.. إغلاق 333 محطة كهربائية جراء الفيضانات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت شركة الكهرباء الماليزية، مؤقتا 333 محطة كهربائية فرعية في عدة ولايات بسبب عوامل تتعلق بالسلامة، جراء الفيضانات.

وقال رئيس الشركة بحر الدين إنه تم إغلاق 137 محطة كهربائية فرعية في باهانج و7 في كيلانتان و117 في سيلانجور و45 في كوالالمبور و10 في ميلاكا و17 في نيجري سيمبيلان حتى ظهر الأحد، بحسب صحيفة "نيو ستريتس تايمز" الماليزية .

ويؤثر الإغلاق على عشرات الآلاف من العملاء في تلك المناطق.

وذكر أنه سيتم توفير إمدادات الكهرباء من خلال المولدات المحمولة في مراكز الإجلاء المؤقتة.