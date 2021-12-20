19 ديسمبر , 2021
الرياض: أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم (الأحد)، أن الدفاعات الجوية السعودية دمرت طائرتين مسيرتين أطلقت باتجاه مطار أبها الدولي.
كما أعلن «التحالف» أن ميليشيا الحوثي حاولت استهداف المسافرين فجر اليوم بثلاث مسيرات، مشيرا إلى أن المسيرات انطلقت من مطار صنعاء الذي أصبح مركزاً لانطلاق الهجمات العابرة للحدود.
وكانت الدفاعات السعودية قد دمرت في وقت سابق اليوم طائرة مسيرة أطلقت باتجاه خميس مشيط.
وأمس، أعلن «التحالف» تنفيذ 19 عملية استهداف في مأرب والجوف ضد ميليشيا الحوثي خلال 24 ساعة.
وأفاد «التحالف» أن عملياته في مأرب والجوف أسفرت عن تدمير 11 آلية، ومقتل 80 عنصراً إرهابياً.
والجمعة، قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، إنه نفذ 29 عملية استهداف نوعية ضد الميليشيا الحوثية في مأرب والجوف خلال 24 ساعة، دمرت خلالها المقاتلات 20 آلية للميليشيات، وأحدثت خسائر بشرية تجاوزت 180 عنصراً إرهابيا.
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاعات السعودية تدمر مسيرتين أطلقتا باتجاه مطار أبها الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.