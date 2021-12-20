ليوناردو: احتمالات بقاء مبابي مع باريس جيدة

باريس: تحدث البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، عن مستقبل نجمه الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم الفريق.

وينتهي عقد مبابي مع باريس في الصيف المقبل، ويرفض اللاعب الفرنسي حتى الآن كل عروض التجديد.

وقال ليوناردو، في تصريحات أبرزها موقع "le10sport" الفرنسي: "كيليان يشعر بالراحة في باريس، ولا يوجد أي شيء حوله يؤثر على أدائه أو حياته اليومية أو مزاجه، على العكس تمامًا، يمكن اعتبار الحديث عن مستقبله حافزًا جديدًا له".

وأضاف: "يعتقد الناس أننا نقول هذا بسبب رغبتنا أن يوقع عقدًا جديدًا معنا، لكن هذا غير صحيح. إنه وصل إلى مرحلة مذهلة من النضج في عمر 22 أو 23 عامًا تقريبًا".

وتابع: "إن مبابي يمثل وضعًا خاصًا للغاية، لأننا نتحدث عن اقتراب عقد أفضل لاعب في العالم من الانتهاء. إذا قرر البقاء، سيبقى لأننا نريد ذلك أيضًا".

واختتم: "أعتقد أن مبابي والمقربين منه يتعاملون مع الموقف بهدوء شديد، لكن هذا الوضع معقد، بمعنى أنك تريده أن يبقى طوال حياته في باريس، لكن علينا احترام موقفه، وأعتقد أن هناك احتمالات جيدة في استمراره معنا. أنا أصدق ذلك".