إطلاق قناة القبول للأوائل من خريجي المدارس المهنية - عاجل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، إطلاق استمارة التقديم الإلكتروني لقبول الطلبة الأوائل من خريجي المدارس المهنية ضمن المقاعد الشاغرة للوجبة الأولى الدراسية 2022/2021.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة حددت الطلبة المشمولين بالتقديم وهم الطلبة الذين لم يظهر لهم قبول والذين لم يتم قبولهم في الخيار الأول ضمن استمارة التقديم في الوجبة الاولى".



وتابعت، "يستمر التقديم عبر بوابة لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة (www.dirasat-gate.org) حتى يوم السبت الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٥ فإن قبول الطلبة في الكليات التقنية الحكومية (الدراسة الصباحية) يتم حسب خيارات الطالب للكليات والأقسام المناظرة لكل تخصص".