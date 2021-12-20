شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 275 مليونا و17 ألفا و621 مصابا، حتى صباح الإثنين 20 ديسمبر/كانون الأول 2021.



وبلغ عدد الوفيات جراء الوباء 5 ملايين و370 ألفا و462 حالة، فيما تعافى 246 مليونا و766 ألفا و524 حالة.

أظهرت الفحوص إصابة وزيرة الصناعة الفرنسية، أنييس بانييه روناشيه، بفيروس كورونا، في وقت تسجل فرنسا مستوى مرتفعا من الإصابات يبلغ نحو 50 ألف حالة جديدة، يوميا حسب السلطات.

وكتبت وزيرة الصناعة على "تويتر" أنها أجرت فحصا أظهر إصابتها بكوفيد-19. وقالت: "أعزل نفسي اعتبارا من هذا اليوم وأواصل تنفيذ مهماتي الوزارية عن بُعد". وقال مكتبها إن "الوزيرة لا تظهر أعراضا وهي بخير".

يأتي ذلك في وقت سجلت وكالة الصحة العامة الفرنسية 48473 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وبلغ المتوسط اليومي للإصابات للأيام السبعة الماضية أكثر من 52 ألف حالة.

وبلغ عدد الوفيات منذ بداية الجائحة 121493.

ويوجد حاليا 15528 مصابا في المستشفيات، وهو رقم تضاعف تقريبا في شهر واحد، بينهم 2936 في العناية المشددة.

أظهرت بيانات معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية، الإثنين، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى ستة ملايين بعد تسجيل 16086 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 108352 بعد تسجيل 119 وفاة جديدة.

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الإثنين، تسجيل 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الأحد، ارتفاعا من 83 في اليوم السابق.

وأفاد بيان للجنة بأن 37 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقارنة مع 44 في اليوم السابق.

وسجلت الصين 33 حالة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقارنة مع 41 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.

وسجل برالصين الرئيسي حتى يوم الأحد 100386 إصابة مؤكدة.

أفادت بيانات وزارة الصحة بالمكسيك بأن البلاد سجلت 23 وفاة جديدة بفيروس كورونا، الأحد، ما يرفع إجمالي الوفيات المؤكدة جراء الجائحة في البلاد إلى 297858.

سجلت وزارة الصحة المصرية 919 إصابة جديدة بفيروس كورونا و46 وفاة، الأحد، مقابل 902 إصابات و38 وفاة في اليوم السابق.

وقال حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، في بيان: "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد هو 375330 من ضمنهم 312291 حالة تم شفاؤها و21361 حالة وفاة".

سجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ24 الماضية، 5318 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، و54 حالة وفاة.

وأفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، الإثنين، بأن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 570 ألفا و414، فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 4776.