شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة كريمة" وقعت الكشف الطبى على 3 ملايين مواطن فى 27 محافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت مبادرة حياة كريمة خلال المرحلة الأولى من المبادرة في تنفيذ 150 مدرسة بتكلفة 750 مليون جنيه، وإضافة 917 فصلا جديدا للمدارس القائمة لتستوعب 36.680 ألف تلميذ إلى جانب تنفيذ 200 مشروع مياه شرب بتكلفة 1.5 مليار جنيه، كما تم الانتهاء 125 مشروعا لتحسين بيئة تغطية مصارف ومعدات نظافة بتكلفة 750 مليون جنيه.

وسيرت المبادرة نحو 264 قافلة طبية في كافة التخصصات، وتوقيع الكشف الطبي على 3 ملايين مواطن في 27 محافظة، وإجراء 12 ألف جراحة عامة وعيون، وتوزيع 600 جهاز تعويضي، وتوزيع أكثر من 18 ألف نظارة طبية من خلال قوافل رمد موجهة بالدرجة الأولى لطلاب المدارس للاكتشاف المبكر للإعاقات البصرية، كما وفرت المبادرة 20 مليون جنيه لتمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

ونجحت حياة كريمة في تنفيذ 75 مشروع رفع كفاءة مقرات وحدات محلية ومراكز تضامن بتكلفة 250 مليون جنيه، إلى جانب إنشاء مشروع لتمكين النساء المعيلات اقتصاديًا في 147 قرية، وكذلك تسقيف 16 ألف منزل.