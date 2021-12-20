شكرا لقرائتكم خبر عن تايلاند: 2525 حالة إصابة جديدة بكورونا و31 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة التايلاندية اليوم الاثنين ، تسجيل 2525 حالة إصابة و31 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية اليوم عن الوزارة قولها إن هناك 4190 مريضا خرجوا من المستشفيات أمس الأحد بعد تعافيهم من الفيروس.

ومنذ بدء الجائحة، أوائل العام الماضي، بلغ عدد حالات الإصابة مليونين و194 ألفا و53 حالة.

وبلغ إجمالي حالات الوفاة 21 ألفا و408 حالات منذ بدء الجائحة .