شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بسبب كورونا.. فرنسا لا تعتزم مد عطلة عيد الميلاد للمدارس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال وزير التعليم الفرنسي جان ميشيل بلانكير لقناة بي.إف.إم التلفزيونية إن الحكومة لا تعتزم تمديد عطلة عيد الميلاد للمدارس بسبب انتشار أوميكرون المتحور الجديد السريع الانتشار من فيروس كورونا.



وقدمت بعض الدول الأوروبية موعد عطلة عيد الميلاد ودعت فاليري بيكريس السياسة المحافظة ومرشحة الرئاسة الفرنسية تمديد العطلة حتى يمكن رصد الإصابات التي ستحدث في نهاية العام قبل عودة التلاميذ للمدارس.