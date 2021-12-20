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بسبب كورونا.. فرنسا لا تعتزم مد عطلة عيد الميلاد للمدارس

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال وزير التعليم الفرنسي جان ميشيل بلانكير لقناة بي.إف.إم التلفزيونية إن الحكومة لا تعتزم تمديد عطلة عيد الميلاد للمدارس بسبب انتشار أوميكرون المتحور الجديد السريع الانتشار من فيروس كورونا.

وقدمت بعض الدول الأوروبية موعد عطلة عيد الميلاد ودعت فاليري بيكريس السياسة المحافظة ومرشحة الرئاسة الفرنسية تمديد العطلة حتى يمكن رصد الإصابات التي ستحدث في نهاية العام قبل عودة التلاميذ للمدارس.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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