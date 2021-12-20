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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستجدّات إصابات ووفيات كورونا حول العالم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 ديسمبر 2021
متابعات_الخليج 365
أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 273.85 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و648176.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 809116 50870831
الهند 477158 34733194
البرازيل 617601 22209020
المملكة المتحدة 147173 11279428
روسيا 594349 10186823
تركيا 80209 9150947
فرنسا 121418 8577376
ألمانيا 108124 6772213
إيران 131033 6169011
إسبانيا 88708 5455527.
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
25 - العراق 24051 2090208
41 - الأردن 12191 1033469
45 - المغرب 14808 952628
49 - الإمارات 2151 743586