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مستجدّات إصابات ووفيات كورونا حول العالم

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستجدّات إصابات ووفيات حول العالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 273.85 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و648176.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

 

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

 

الدول والمناطق          إجمالي الوفيات            عدد الإصابات المؤكدة

 

الولايات المتحدة               809116                     50870831

 

الهند                               477158                        34733194

 

البرازيل                              617601                    22209020

 

المملكة المتحدة                   147173                   11279428

 

روسيا                               594349                      10186823

 

تركيا                                80209                        9150947

 

فرنسا                             121418                        8577376

 

ألمانيا                             108124                      6772213

 

إيران                               131033                       6169011

 

إسبانيا                              88708                       5455527.

 

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

 

الدول وترتيبها             عدد الوفيات               عدد الإصابات

 

25 - العراق                    24051                      2090208

 

41 - الأردن                    12191                       1033469

 

45 - المغرب                 14808                         952628

 

49 - الإمارات                2151                             743586

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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