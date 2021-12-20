شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستجدّات إصابات ووفيات كورونا حول العالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 273.85 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و648176.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 809116 50870831

الهند 477158 34733194

البرازيل 617601 22209020

المملكة المتحدة 147173 11279428

روسيا 594349 10186823

تركيا 80209 9150947

فرنسا 121418 8577376

ألمانيا 108124 6772213

إيران 131033 6169011

إسبانيا 88708 5455527.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

25 - العراق 24051 2090208

41 - الأردن 12191 1033469

45 - المغرب 14808 952628

49 - الإمارات 2151 743586