عاجل.. نجاة وزير باكستاني من هجوم مسلح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

نجا وزير العلوم والتكنولوجيا الباكستاني، شبلي فراز، الأحد، من هجوم مسلح استهدفه في إقليم خيبر بختونخوا شمال غرب البلاد.



وقال وزير الإعلام والإذاعة، شودري فؤاد حسين، على "تويتر"، إن الوزير فراز كان في طريقه إلى منطقة كوهات عندما استهدف مسلحون سيارته، مؤكدا عدم تعرض فراز لأي أذى فيما أصيب سائقه.

فيما فراز، على "تويتر"، عقب الهجوم، أن السائق نقل إلى مستشفى قريب وحالته مستقرة.

وأوضح أن المسلحين المجهولين رشقوا أيضا سيارته بالحجارة، مما أدى إلى كسر زجاج نوافذ السيارة ثم إصابة السائق.

ولم يوضح أي من الوزيرين الأسباب وراء الواقعة سواء كانت إرهابية من عدمه.