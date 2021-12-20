شكرا لقرائتكم خبر عن القانون يلزم البائع بوضع بيان يتضمن حقوق المستهلك فى الاستبدال والاسترجاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألزم قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، المورد بوضع بيان يتضمن حقوق المستهلك فى الاستبدال والاسترجاع المعتمدة من الجهاز، فى مكان ظاهر داخل أماكن عرض المنتجات أو بيعها.

ونصت المادة رقم 18 من قانون حماية المستهلك على أن يلتزم المورد بوضع بيان يتضمن حقوق المستهلك فى الاستبدال والاسترجاع المعتمدة من الجهاز، والمنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية فى مكان ظاهر داخل أماكن عرض المنتجات أو بيعها.

ويحظر على المورد تعليق بيع المنتجات على شرط مخالف للعرف التجارى، أو شرط بيع كمية معينة، أو ربط البيع بشراء منتجات أخرى، أو غير ذلك من الشروط.