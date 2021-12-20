عيد الميلاد المجيد.. تفاصيل خطة الكنائس التابعة للتقويم الغربي للاحتفال في 25 ديسمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - ​كتب- مينا غالي:

تستعد الكنائس المسيحية في مصر، للاحتفال بعيد الميلاد المجيد وفقًا للتقويم الغربي في 25 ديسمبر الجاري، حيث حددت الكنائس خطتها للاحتفال بالعيد، ومن بينها الكنيسة القبطية الكاثوليكية، وكنيسة المارون الكاثوليك، وكنيسة الروم الأرثوذكس، والكنيسة الأسقفية الأنجليكانية.

الأقباط الكاثوليك

أعلنت الكنيسة القبطية الكاثوليكية عن خريطة احتفالاتها بعيد الميلاد الجيد، حيث يترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، قداس عيد الميلاد المجيد، وذلك في التاسعة من مساء الجمعة 24 ديسمبر بكاتدرائية العذراء مريم بمدينة نصر.

ودعا الأنبا إبراهيم إسحق، الجميع، للحضور والمشاركة في القداس، فيما قررت الكنيسة أن يكون هناك استقبال رسمي للضيوف في الثامنة مساءً بصالون الكنيسة، قبل بدء قداس العيد.

الروم الأرثوذكس

يأتي هذا فيما تستعد كنيسة الروم الأرثوذكس، للاحتفال بعيد الميلاد المجيد في 25 ديسمبر الجاري، حيث يترأس البطريرك ثيؤدوروس الثاني، بطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، وذلك في كنيسة القديس نيقولاوس بالمقر البطريركي في منطقة الحمزاوي بالقاهرة.

ويبدأ القداس الإلهي في الثامنة والنصف صباحًا وحتى الحادية عشرة والنصف، على أن يستقبل بعدها المدعوين الرسميين وجميع الحاضرين في قاعة البطريركية، فيما دعت الكنيسة الجميع لحضور القداس والمشاركة في الصلوات الاحتفالية.

الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية

من جانبه، يترأس الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، مساء الرابع والعشرين من ديسمبر الجاري، قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك.

ويحضر القداس عدد من الشخصيات العامة والدبلوماسية، كما أعلنت الكنيسة حظر الدخول بلا كمامات، مع مراعاة إجراءات التباعد الاجتماعي، في إطار خطتها للوقاية من فيروس كورونا.

طائفة المارون الكاثوليك

بدوره، يترأس المطران جورج شيحان، مطران المارون الكاثوليك بمصر، قداس عيد الميلاد المجيد في العاشرة من مساء الجمعة 24 ديسمبر، كما يشارك المطران أبناء الإيبارشية الاحتفال بالعيد، ويترأس قداسًا آخر في العاشرة من صباح السبت 25 ديسمبر في رعية مارمارون بمصر الجديدة.