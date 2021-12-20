العمالة المصرية.. اعرف الأوراق المطلوبة للسفر إلى ليبيا لإعادة الإعمار

محمد اسماعيل - القاهرة - ​​​​كتب- يوسف عفيفي:

كشف حمدي إمام رئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج بالغرفة التجارية، المهن والأوراق المطلوبة والإجراءات الخاصة بسفر العمالة المصرية إلى ليبيا لإعادة الإعمار.

وأكد إمام في تصريحات لمصراوي، أن مصر تستهدف سفر كل العمالة المصرية إلى ليبيا، على أن تكون الأولوية في البداية لمجال المقاولات والمعمار والمهندسين، والبناء، والسباكة، والمحارة، والنقاشة، والكهرباء، والبلاط والسيراميك، وأعمال الحدادة، وغيرها من المهن الأخرى.

وأكد إمام، أن أي عامل مصري لن يسافر إلى ليبيا إلا بعقد موثق ومصدق من الجهات المصرية والليبية حفاظاً على حقوق العامل المصري، وتسجيل كل البيانات على الرابط الإلكتروني بين البلدين، كون العمل بين الجانبين سيتم إلكترونيا.

واستعرض رئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج الأوراق المطلوبة على النحو التالي:

(تأشيرة عمل - عقد عمل مصدق من الجهات المصرية والليبية - كشوفات طبية وشهادة طبية بلقاح كورونا – تحليل PCR- فيش وتشبيه - جواز السفر - المؤهلات العلمية للعامل)

وأشار إمام، إلى أن مصر تهدف إلى تغيير شرائح العمل للعمالة المصرية المسافرة إلى ليبيا عن الماضي، وسفر كل العمالة الماهرة على غرار العمالة المسافرة إلى دول الخليج العربي، وذلك بتدريب كافة المسافرين من خلال دورات تدريبية.

وترأس محمد سعفان وزير القوى العاملة، ووزير العمل والتأهيل الليبي علي العابد الرضا، اليوم الأحد 19 ديسمبر، اجتماع اللجنة الفنية (المصرية - الليبية) بالقاهرة للتنسيق لعودة العمالة المصرية إلى ليبيا للمشاركة في إعادة إعمارها، وذلك في إطار البروتوكول الموقع للربط الإلكتروني بين الدولة المصرية وشقيقتها الليبية لتسهيل تنقل القوى العاملة وفقا لما اتفق عليه في مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارتين.

جدير بالذكر، أن اللجنة الفنية (المصرية - الليبية) في طرابلس، وقعت مؤخراً بروتوكول الربط الإلكتروني بين البلدين لتسهيل تنقل القوى العاملة وفقا لما اتفق عليه في مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي القوى العاملة بمصر وليبيا، استعداداً لعودة العمالة المصرية إلى طرابلس للمشاركة في الإعمار.



اقرأ أيضًا:

- العمالة المصرية.. إجراءات عاجلة لسفر المصريين إلى ليبيا لإعادة الإعمار