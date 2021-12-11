شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صامويل إيتو يفوز برئاسة الاتحاد الكاميروني لكرة القدم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - فاز نجم كرة القدم السابق صامويل إيتو برئاسة الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، متفوقا على الرئيس الحالي سيدو نغويا أومبا في الانتخابات التي أقيمت، صباح اليوم السبت، في العاصمة الكاميرونية ياوندي.



وسيتولى إيتو، الذي تألق في صفوف برشلونة وإنتر ميلان وتشيلسي خلال مسيرته الاحترافية، إدارة الاتحاد الذي واجه مشاكل لفترة طويلة تتعلق بنزاعات داخلية وسوء الإدارة ومزاعم فساد.