لبنان ودول الخليج.. اتصالات على مستوى عالٍ لإذابة جليد الأزمة

وقال ميقاتي في تغريدة على "تويتر" مساء السبت: "أود أن أشكر الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي على شهادتهما الصداقة تجاه لبنان".

وأضاف "أريد أن أؤكد التزام حكومتي بالوفاء بالتزاماتها الإصلاحية".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال، اليوم السبت إنه أجرى وولي العهد السعودي محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، وأكدنا له التزامهما بدعم اللبنانيين.



وصرح ماكرون بأنه قطع مع السعودية التزامات لدعم الإصلاحات في لبنان وإخراجه من الأزمة والحفاظ على سيادته.

وأعلن في وقت سابق من مدينة جدة عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت.

وصرح ماكرون قبيل مغادرته السعودية في ختام جولة خليجية قصيرة، بأن السعودية ولبنان يريدان الانخراط بشكل كامل من أجل "إعادة تواصل العلاقة" بين البلدين في أعقاب الخلاف الدبلوماسي الأخير.

وأفاد ماكرون بأن استقالة وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، ستساهم باستئناف الحوار بين لبنان والدول العربية عامة والسعودية بشكل خاص.