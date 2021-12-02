بالصور.. آخر وحدة تدريبية لأسود الرافدين قبل مواجهة البحرين غداً

بغداد - ياسين صفوان - خاض المنتخب الوطني آخر وحدة تدريبية، اليوم الخميس، في مركز تدريبات السيلية تحضيراً لمواجهةِ البحرين غداً في ثاني جولات بطولة كأس العرب المقامة في قطر تحت مظلة الفيفا.



وبحسب بيان للاتحاد العراقي لكرة القدم، فإن "تدريباتُ اليوم شهدت حضور وزير الشباب والرياضة رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، الذي قدّم بدوره الدعمَ والإسنادَ للاعبين والجهاز الفني، وحثهم على تقديم أفضل ما لديهم في المباراتين المقبلتين".

وسيحتضنُ ملعب الثّمامة المواجهةَ المرتقبة بين العراق والبحرين يوم غد في الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت بغداد.