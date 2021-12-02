بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الإعلام الأمني، الخميس، عن اعتقال تاجر مخدرات في بغداد.

وقالت الخلية في بيان، إنه "تاكيداً لمسارها في مطاردة عصابات الجريمة المنظمة وبعملية نوعية استندت الى معلومات استخبارية دقيقة لخلية الاستخبارات ومكافحة الارهاب التابعة الى مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع والتي اكدت قيام احد تجار المخدرات باخفاء كمية منها في عجلته وقيامه بتوزيعها على عدة مناطق في بغداد".

وأضافت أنه "على ضوء ذلك قامت مفارز الخلية بالتعاون مع قوة من كتيبة الاستطلاع العميق احد مفاصل المديرية بنصب كمين للتاجر وعجلته وتتمكن من القاء القبض عليه في بغداد"، مشيرة الى أنه "بعد تفتيش عجلته بدقة تم العثور على ١ كغم من المخدرات مخبأة في ابواب العجلة كما ضُبطَ بحوزته ادوات لتعاطي المخدرات".