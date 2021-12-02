روسيا تسلم ايران اكبر محتال وطهران تكشف التفاصيل

وقال رئيس القسم الدولي للشرطة الايرانية العميد هادي شيرزاد إنه "تم تسلم محتال إيراني من روسيا، متهم بملفات احتيال بـ400 مليون دولار".

واضاف ان "المتهم كان قد هرب العام الماضي وبحوزته 12000 مليار تومان ما يعادل 400 مليون دولار وكان هذا الشخص يقود مجموعة من 15 إلى 16 شخصا اعتمدوا إنشاء شركات محلية ودولية وهمية للاحتيال على التجار والصرافين".



واشار شيرزاد الى أنه "صدر أمر من المحكمة بحق المتهم العام الماضي وتم إدراج اسمه تحت القائمة الحمراء للشرطة الدولية حيث تم تحديد موقع إقامة قائد المجموعة في روسيا".

واوضح المسؤول الإيراني أنه "تم تسلم عدد من عناصر المجموعة خلال العام الماضي وبعد تسليم الوثائق اللازمة إلى السلطات الروسية حكمت محكمة روسية على تسليم المطلوب الأخير لإيران".

