انت الان تتابع خبر مدرب مصري يلفض انفاسه الاخيرة في مبارة لكرة القدم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وسائل اعلام مصرية انه "بعد أحراز المجد، هدفًا في الدقيقة 47 من زمن الشوط الثاني، سقط آدهم السلحدار على أرضية الملعب، وتم نقله بعدها لأقرب مستشفى، قبل لفظ أنفاسه الأخيرة".

واضافت ان "عدد كبير من مسؤولي الرياضة في مصر تقدموا ، بالنعي والمواساة لأسرة الفقيد".