40 مليون شخص جديد حول العالم يواجهون الفقر

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وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أمس، «إن الأمم المتحدة تتوقع أن يبلغ عدد المحتاجين 274 مليون شخص عام 2022، مقارنة بـ 250 مليونا العام الجاري.
وأضاف المكتب «إن شخصا من بين كل 29 شخصا من بين سكان العالم في حاجة للمساعدة».
وأوضح المكتب «الاحتياجات مستمرة في الزيادة، بسبب الاضطراب السياسي ومستويات النزوح المرتفعة وتأثيرات المناخ وتداعيات فيروس كورونا».
وقال مارتن جريفيث منسق شؤون الإغاثة الطارئة «المساعدات الإنسانية تنقذ الأرواح. إذا وصلت في الوقت المناسب، فلن يكون المال الذي أنفقناه ضاع هباء»، وأضاف «المساعدة الإنسانية مجرد جزء من الحل، الحل السياسي أيضا»، وأعرب عن قلقه بصورة أكبر بشأن الوضع في إثيوبيا، حيث تقاتل الحكومة جبهة تحرير شعب تيجراي.
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