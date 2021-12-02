الأمن المصري يقتل 4 عناصر إجرامية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الأمن المصري قتل أربعة عناصر إجرامية شديدة الخطورة بالقاهرة. ووفق (بوابة الأهرام) الالكتروني، قامت مأمورية من قطاع الأمن العام وبمشاركة قطاع الأمن المركزي باستهداف أربعة عناصر إجرامية شديدة الخطورة بمنطقة جبلية بمدينة 15 مايو بالقاهرة سبق لهم ارتكاب حوادث السطو المسلح والسرقة بالإكراه وقطع الطرق، آخرها إطلاق النار على سيارة خاصة بإحدى الشركات بمنطقة عتاقة بالسويس. وأشار إلى أنه لدى وصول القوات لمكان تمركزهم بالمنطقة الجبلية واستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاهها فبادلتهم بالمثل وتمكنت من السيطرة على الموقف، نتج عن ذلك مقتلهم، وعثر بحوزتهم على أسلحة آلية وذخائر.

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