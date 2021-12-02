13 شهرا سجنا لإمام مجّد الهجمات الإرهابية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت محكمة تونسية، تنظر في قضايا الإرهاب حكما بسجن إمام مسجد لمدة 13 شهرا بتهمة تمجيد الإرهاب، وفق ما نقلت إذاعة محلية أمس. ونقلت إذاعة «موزاييك» الخاصة عن مصدر بالدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة تأكيده، صدور الحكم بحق إمام بأحد مساجد وسط العاصمة، بتهمة إلقاء خطب تحرض على «الجهاد» وتمجد الإرهاب. وأشار المصدر إلى أن المتهم يمارس الإمامة دون ترخيص من وزارة الشؤون الدينية ويلقي خطبا على المصلين حمل بعضها تحريضا على ما اعتبر «جهادا» وتمجيدا لأعمال إرهابية شهدتها بلدان أوروبية وعربية.

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