انهيار الليرة يدفع وزير المالية التركي للاستقالة

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وكان علوان حل محل صهر إردوغان وزير المالية الأسبق بيرات البيرق في نوفمبر من العام الماضي.
وكان البيرق قد أعلن أنه سيتنحى عن منصبه «لأسباب صحية»، ومنذ ذلك الحين اهتزت الأسواق بسبب انخفاض قيمة الليرة وارتفاع التضخم والجدل حول أسعار الفائدة.
ومنذ مطلع العام الحالي، انخفضت قيمة الليرة إلى مستويات قياسية مقابل الدولار الأمريكي، وفقدت 47% من قيمتها.
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