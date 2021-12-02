شكرا لقرائتكم خبر انهيار الليرة يدفع وزير المالية التركي للاستقالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبل الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، استقالة وزير الخزانة والمالية لطفي علوان، وعين نور الدين نباتي، خلفا له، وذلك بعد هبوط كبير في سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي.

وكان علوان حل محل صهر إردوغان وزير المالية الأسبق بيرات البيرق في نوفمبر من العام الماضي.

وكان البيرق قد أعلن أنه سيتنحى عن منصبه «لأسباب صحية»، ومنذ ذلك الحين اهتزت الأسواق بسبب انخفاض قيمة الليرة وارتفاع التضخم والجدل حول أسعار الفائدة.

ومنذ مطلع العام الحالي، انخفضت قيمة الليرة إلى مستويات قياسية مقابل الدولار الأمريكي، وفقدت 47% من قيمتها.