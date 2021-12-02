شكرا لقرائتكم خبر عن التفاصيل الكاملة لتعديل مادة "ازدراء الأديان" بقانون العقوبات.. نقلا عن برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد موقع"برلمانى"، أول وكالة أنباء متخصصة في أخبار شئون مجلسي النواب والشيوخ، التفاصيل الكاملة للمطالب التي نادت مؤخرا، بتعديل المادة 98 فقرة "و" بقانون العقوبات.

وتناول التقرير، تقدم النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تفاصيل مطالبته بتشكيل لجنة استطلاع ومواجهة فى شأن قياس الأثر التشريعى للمادة 98 فقرة (و) والمعروفة بازدراء الأديان، وتنص المادة على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 1000جنيه كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة، لقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية"، كما تطرق للتفاصيل الشارحة لأسباب وتاريخ وضع المادة فقرة"و".

لقراءة التقرير كاملا: