شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تشارك المركز المصرى الألمانى الاحتفال بمرور عام على إنشائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في الإحتفال بمرور عام على إنشاء المركز المصرى الألمانى للوظائف والهجرة وإعادة الاندماج.

كان المركز قد تم افتتاحه فى نوفمبر 2020 بالتعاون بين الحكومة الألمانية ممثلة في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ضمن المبادرة الرئاسية " مراكب النجاة "،والتي تهدف إلي الحد من الهجرة غير النظامية وتوفير البدائل الآمنة عن طريق توفير فرص متنوعة للتوظيف والتدريب.

واستعرضت خلال الإحتفال وزيرة التعاون الدولى رانيا المشاط الدور الهام الذى قدمه المركز ، كما أثنت وزيره الهجرة نبيله مكرم على أهمية الدور الذى يقدمة المركز ومدى الاستفادة منه منذ أن تأسس وأشادت بدور الدولة فى كافه المجالات وخاصة دعم المرأة .

حضر الاحتفال عدد من الشباب الذى لقى الدعم من المركز فى الدمج بعد عودته من الدراسه بالخارج، وضم وفد التنسيقيه كل من عبير العريان وسلمى السيرتى أعضاء التنسيقية.