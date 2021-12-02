وكيل "تعليم دمياط" يحيل مديرة مدرسة للتحقيق.. صور

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط- محمد إبراهيم:

أحال الدكتور خالد خلف، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط، مديرة مدرسة "بنات" للتحقيق، لعدم متابعة الزيادات في التخصصات.

جاء القرار عقب زيارة مفاجئة للمدرسة، اليوم الخميس، لمتابعة سير العملية التعليمية بفصول المدرسة، ناقش خلالها الطالبات علميًا للوقوف على مستواهم، وإجادة الطالبات لمهارات اللغة العربية.

ورصد وكيل الوزارة وجود بعض الزيادات في مواد الدراسات واللغة العربية والرياضيات واللغة الإنجليزية، واستدعى موجهي عموم المواد وطالبهم بإعادة التوزيع.

وتواصل مع مدير عام الإدارة التعليمية لإخلاء بعض المعلمين، بعد عمل كشف بأسمائهم وتخصصاتهم، وصدور نشرة النقل لهم.