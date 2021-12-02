التعليم تكشف الموعد النهائي لقبول طلاب الثانوية بنظام المنازل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية لتحديد موعد الإحصاء النهائي لطلاب المرحلة الثانوية العامة "انتظام وخدمات ومنازل".

وقالت الوزارة، في خطابها، إن آخر موعد للالتحاق الطلاب بالصف الأول الثانوي العام على نظام المنازل هو الخميس 9 ديسمبر الجاري.

وشددت وزارة التربية والتعليم على المديريات والإدارات التعليمية بسرعة الانتهاء من قبول طلاب المنازل للصف الأول الثانوي العام وتسجيل بيانات هؤلاء الطلاب على موقع الوزارة في موعد أقصاه الخميس 12 ديسمبر.