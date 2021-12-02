"Flat6Labs" تحتفل بتخرج 9 شركات ناشئة جديدة في 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

احتفلت مسرعة الأعمال "Flat6Labs" بيوم عروض خريف 2021 في القاهرة، بأحدث خريجي برنامج Flat6Labs للتمويل الأولي بالقاهرة من الشركات الناشئة، وبلغ عددهم 9 شركات.

وقالت الشركة إن الشركات المشاركة في البرنامج عرضت منتجاتها وخدماتها المبتكرة المختلفة، بعد تدريبهم وتطوير نماذج أعمالهم التجارية الأساسية وذلك خلال الأربعة أشهر الماضية، وتتضمن مجموعة من المنتجات والخدمات في قطاعات متعددة تشمل التكنولوجيا الصحية، والأغذية والمشروبات، والتكنولوجيا الزراعية، التكنولوجيا التعليمية.

حضر الاحتفال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، وأحمد الألفى مؤسس "Flat6Labs"، التي تأسست في عام 2011 وتعمل في عدد من الدول بينها مصر ولبنان وتونس والإمارات والبحرين والسعودية، ومنحت فرصًا متنوعة لرواد الأعمال والمستثمرين على المستوى الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

و "Flat6Labs" هو برنامج إقليمي للشركات الناشئة، وهى شركة لإدارة التمويل الأساسي، ترعى وتستثمر في رواد الأعمال المبتكرين ممن لديهم شركات ناشئة مبتكرة وذات احتمالات نمو عالية، وهى تعمل بشكل مباشر مع رواد الأعمال الموهوبين كشريك مؤسسي لمساعدتهم على التوسع والوصول إلى الأسواق المستهدفة في جميع أنحاء العالم وبالأخص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقد استثمرت "Flat6Labs" حتى الآن في أكثر من 250 شركة ناشئة تضم أكثر من ألف رائد أعمال، كما أطلقت برامج لمسرعات الأعمال وصناديق التمويل الأساسي في مصر والسعودية ودولة الإمارات ولبنان وتونس والبحرين، وفقا للبيان.

وتُدير "Flat6Labs" عددًا من صناديق التمويل الأساسي بإجمالي أصول تزيد على 85 مليون دولار، واستثمرت أكثر من 25 مؤسسة رائدة في تلك الصناديق.

و تقدم "Flat6Labs" فئات متنوعة من عروض الاستثمار، تتراوح ما بين 50 ألف دولار أمريكي و500 ألف دولار، وذلك لدعم الشركات الناشئة خلال رحلاتها المبكرة بداية من مرحلة ما قبل التمويل الأساسي ووصولاً إلى ما قبل مرحلة النمو وإلى جانب تلك الاستثمارات، تقدم Flat6Labs برامجها للشركات الناشئة لتلبية احتياجات رواد الأعمال المبتكرين ومساعدتهم على تسريع نموهم من خلال تزويدهم بعدد كبير من خدمات الدعم وتوفير فرص منقطعة النظير لهم من خلال شبكة واسعة تضم مئات من موجهي الأعمال والمستثمرين والجهات المختلفة.