"علاقة غامضة" مع امرأة تدفع رئيس أساقفة باريس للاستقالة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

قال رئيس أساقفة باريس، ميشيل أوبيتيت، إن البابا فرنسيس قبل استقالته بعد أن اعترف بعلاقة "غامضة" مع امرأة في عام 2012.

وأضاف أوبيتيت في بيان أوردته وكالة "اسوشيتد برس" الأمريكية، الخميس، أنه عرض التنحي "للحفاظ على الأبرشية من الانقسام الذي لا يزال يثيره الشك وفقدان الثقة".

وأرسل أوبيتيت، الذي قاد الكنيسة في باريس منذ 2018، رسالة إلى فرنسيس يعرض فيها الاستقالة بعد تقرير نشر في مجلة "لو بوان" قالت فيه إن "رئيس الأساقفة كانت لديه علاقة حميمة توافقية مع امرأة".

لكن أوبيتيت نفى وقال إنه لم تكن له علاقات جنسية مع المرأة.

ورفض البابا قبول عروض مماثلة من أساقفة آخرين وقعوا في فضائح.

والبابا فقط الوحيد يُمكنه تعيين أو فصل الأساقفة أو قبول استقالاتهم.

ورفض البابا قبول استقالات سابقة من أساقفة آخرين على وقع شُبهات وفضائح قد يراها البعض "أكثر فظاعة".