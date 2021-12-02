السعودية تكشف عن 17 دولة يشملها قرار تمديد صلاحية التأشيرات والإقامات مجانا

اسماعيل عبد الحي - كشفت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، عن الدول التي يشملها قرار تمديد صلاحية إقامات مواطنيها وتأشيرات الخروج والعودة والزيارة، دون رسوم أو مقابل مالي.

وقالت المديرية العامة للجوازات في السعودية، إن "التمديد يشمل الدول التي تم تعليق القدوم منها وهي: البرازيل، إندونيسيا، باكستان، تركيا، لبنان، مصر، الهند، إثيوبيا، فيتنام، أفغانستان، جنوب إفريقيا، زيمبابوي، ناميبيا، موزمبيق، بوتسوانا، ليسوتو، إسواتيني"، وذلك حسب صحيفة عكاظ السعودية.

وأكدت أن العمل على التمديد سيكون آلياً دون مقابل بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، مشيرة إلى أنه لا يتطلب مراجعة مقار إدارات الجوازات أو مراجعة بعثات السعودية في الخارج.

وكانت الجوازات، قد أعلنت الأحد الماضي، عن بدء تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة والزيارة من دون رسوم أو مقابل مالي إلى تاريخ 31 جانفي 2022، باستثناء الذين استكملوا تلقي جرعتي لقاح كورونا داخل السعودية قبل مغادرتهم لها.