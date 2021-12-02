الكويت.. ضبط 5 متهمين جدد في قضية تمويل حزب الله

كشفت وسائل إعلام كويتية أنه تم ضبط 5 أشخاص جدد في قضية تمويل "حزب الله" اللبناني ليرتفع العدد الإجمالي إلى 23 متهما.

وحسب صحيفة "القبس" فإن 12 متهما من إجمالي الـ23 متهما في القضية، تم إصدار قرار من قاضي التجديد باستمرار حبسهم، حتى يوم الـ13 من الشهر الحالي، إضافة إلى استمرار ​التحقيقات​ مع المتهمين الـ5 وحجزهم على ذمة القضية، كذلك انتظار قرار تجديد الحبس لمتهمين آخرين.

وأشار المصدر إلى أن "التحقيقات والتحريات مستمرة مع متهمين آخرين للاستدلال ومعرفة علاقتهم بالمتهمين، لكن القضية تم تصنيفها كقضية أمن دولة" لافتا إلى أن "أنكر المتهمون الجدد جميع التهم المسندة إليهم، مؤكدين أن دورهم ينحصر في العمل الخيري، لكنهم لم يقوموا بتمويل حزب الله المحظور التعامل معه".