روسيا تكشف عن مقترح بشأن اتفاق أمني أوروبي جديد

كتبت أسماء لمنور في الخميس 2 ديسمبر 2021 04:15 مساءً - منذ 17 دقيقة

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، الخميس، إن موسكو لديها مقترح ستقدمه قريبا بشأن اتفاق أمني أوروبي جديد.

وقال وزير الخارجية الروسي، في تصريحات صحفية، إن “إمداد الغرب لأوكرانيا بالأسلحة يشجعها على التفكير بأنه يمكن حل مشاكلها الإقليمية بالقوة.

ولفت لافروف إلى أن “محاولات تغيير الأجزاء الرئيسية من اتفاق مينسك للسلام الذي يغطي منطقة شرق أوكرانيا سيؤدي إلى كارثة”.

وتابع: “سنصر على عدم تحرك حلف الناتو نحو الشرق خلال اتصالاتنا مع الشركاء الدوليين”.

وأوضح وزير الخارجية الروسي أنه “لا شك أن المخرج الوحيد من الأزمة الحالية مع أوكرانيا هو تحقيق توازن المصلحة”، مشيرا إلى أن “الأزمة الحالية مع أوكرانيا حساسة للغاية”.

بدوره، أكد الكرملين، أن “أوكرانيا تعتزم استغلال كل فرصة للتعدي على شبه جزيرة القرم”.

ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، يدقّ حلفاء كييف الغربيون ناقوس الخطر بسبب تعزيزات جديدة للقوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا واحتمال تنفيذ موسكو غزوا.

وتنفي موسكو التي ضمّت شبه جزيرة القرم عام 2014 والمتّهمة بدعم انفصاليين يقاتلون كييف، التحضير لهجوم واتّهمت حلف الأطلسي بتأجيج التوترات.