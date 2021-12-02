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تطورات “مهمة” في قضية خلية “حزب الله” في الكويت

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 2 ديسمبر 2021 04:15 مساءً - منذ 50 دقيقة

آخر تحديث: 2 - ديسمبر - 2021 3:29 مساءً

ميليشيا حزب الله

أعلن مصدر مطلع لصحيفة “​القبس​” الكويتية، عن “ضبط 5 أشخاص جدد في القضية المعروفة بخلية تمويل “​حزب الله​”.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي إلى 23 متهماً، 12 منهم تم إصدار قرار من قاضي التجديد باستمرار حبسهم، حتى يوم الـ13 من الشهر الحالي، إضافة إلى استمرار ​التحقيقات​ مع المتهمين الـ5 وحجزهم على ذمة القضية، كذلك انتظار قرار تجديد الحبس لمتهمين آخرين”.

وأشار المصدر، إلى أن “التحقيقات والتحريات مستمرة مع متهمين آخرين للاستدلال ومعرفة علاقتهم بالمتهمين، لكن القضية تم تصنيفها كقضية أمن دولة”، لافتًا إلى أن “إلى ذلك، أنكر المتهمون الجدد جميع التهم المسندة إليهم، مؤكدين أن دورهم ينحصر في العمل الخيري، لكنهم لم يقوموا بتمويل “حزب الله” المحظور التعامل معه”.

يشار إلى أن السلطات القضائية كانت قد جددت قبل أيام، حبس 12 متهماً في القضية التي باتت معروفة إعلامياً، حيث رفض القاضي جميع طلبات إخلاء السبيل للمتهمين.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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