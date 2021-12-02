شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن المصري يقتل 4 عناصر إجرامية بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الأمن المصري قتل أربعة عناصر إجرامية شديدة الخطورة بالقاهرة، حسب وسائل إعلام مصرية اليوم الخميس.

وقامت مأمورية من قطاع الأمن العام وبمشاركة قطاع الأمن المركزى باستهداف أربعة عناصر إجرامية شديدة الخطورة بمنطقة جبلية بمدينة 15 مايو بالقاهرة سبق لهم ارتكاب حوادث السطو المسلح والسرقة بالإكراه وقطع الطرق "أخرها إطلاق النار على سيارة خاصة بإحدى الشركات بمنطقة عتاقة بالسويس".

وأشار إلى أنه لدى وصول القوات لمكان تواجدهم بالمنطقة الجبلية واستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاهها فبادلتهم بالمثل وتمكنت من السيطرة على الموقف، نتج عن ذلك مقتلهم ، وعثر بحوزتهم على أسلحة آلية وذخائر.الأمن المصري يقتل 4 عناصر إجرامية بالقاهرة