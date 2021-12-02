انت الان تتابع خبر الصدر: لابد من الرجوع الى المرجعية في النجف حصراً كمرجعية للجميع والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - تحدث رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري، اليوم الخميس، عن اهم ما جاء في كلمة زعيم التيار الصدري مثتدى الصدر خلال اجتماعه مع قيادات الاطار التنسيقي.
وقال العذاري في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "اهم ما جاء في لقاء الصدر مع قوى الاطار التنسيقي هو" لابد من حكومة أغلبية وطنية".
وشدد على انه "لابد من الرجوع الى المرجعية في النجف الاشرف حصراً كمرجعية للجميع".
وتابع، "حكومة اغلبية وطنية لا توافقية محاصصاتيه على الإطلاق".
وأضاف ان "المقاومة كانت ولازالت وستبقى صدرية".
وشدد على انه "لابد من الرجوع الى المرجعية في النجف الاشرف حصراً كمرجعية للجميع".
وتابع، "حكومة اغلبية وطنية لا توافقية محاصصاتيه على الإطلاق".
واردف، "محاربة الفساد من اولوياتنا واهدافنا التي لن نتنازل عنها".
واكد العذاري ان "الصدر وضع جميع النقاط على الحروف بنقاش صريح هدفه مصلحة العراق لا غير".