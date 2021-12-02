الصدر: لابد من الرجوع الى المرجعية في النجف حصراً كمرجعية للجميع

وقال العذاري في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "اهم ما جاء في لقاء الصدر مع قوى الاطار التنسيقي هو" لابد من حكومة أغلبية وطنية".

وأضاف ان "المقاومة كانت ولازالت وستبقى صدرية".

وشدد على انه "لابد من الرجوع الى المرجعية في النجف الاشرف حصراً كمرجعية للجميع".



وتابع، "حكومة اغلبية وطنية لا توافقية محاصصاتيه على الإطلاق".

واردف، "محاربة الفساد من اولوياتنا واهدافنا التي لن نتنازل عنها".

واكد العذاري ان "الصدر وضع جميع النقاط على الحروف بنقاش صريح هدفه مصلحة العراق لا غير".