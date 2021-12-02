الدفاع المدني تخمد حريقا اندلع في سوق الشورجة وسط بغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "فرق الدفاع المدني سيطرت بغضون دقائق على حادث حريق اندلع داخل مخزن يحتوي على رولات للكابلات في سوق عگد النصارى منطقة الشورجة وسط بغداد".

وأضافت، ان "الفرق طوقت وعزلت فرق الدفاع المدني النيران وابعدت خطر انتشارها الى الابنية التجارية المجاورة لموقع الحادث وانهت الحريق دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية".