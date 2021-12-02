الاتحاد الاوربي يطالب موظفيه بمغادرة اثيوبيا

وقالت المتحدثة باسم الاتحاد نبيلة مصرالي إنه "سيتم تعزيز الاجراءات الأمنية بالنسبة لموظفي الاتحاد الأوروبي والموظفين المحليين المتبقين في بعثات الاتحاد في إثيوبيا والاتحاد الإفريقي".

وأرسلت أديس أبابا في خريف 2020 قواتها إلى تيغراي للإطاحة بسلطات الإقليم المنبثقة عن "جبهة تحرير شعب تيغراي" بعدما اتهم رئيس الوزراء قوات الإقليم بمهاجمة مواقع للجيش الاتحادي.

