اخبار العالم

الاتحاد الاوربي يطالب موظفيه بمغادرة اثيوبيا

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر الاتحاد الاوربي يطالب موظفيه بمغادرة اثيوبيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - طالب الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، موظفيه غير الأساسيين مغادرة إثيوبيا التي تشهد حربا، بين قوات جبهة تيغراي والحكومة المركزية.
وقالت المتحدثة باسم الاتحاد نبيلة مصرالي إنه "سيتم تعزيز الاجراءات الأمنية بالنسبة لموظفي الاتحاد الأوروبي والموظفين المحليين المتبقين في بعثات الاتحاد في إثيوبيا والاتحاد الإفريقي".

وأرسلت أديس أبابا في خريف 2020 قواتها إلى تيغراي للإطاحة بسلطات الإقليم المنبثقة عن "جبهة تحرير شعب تيغراي" بعدما اتهم رئيس الوزراء قوات الإقليم بمهاجمة مواقع للجيش الاتحادي.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا