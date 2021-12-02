انت الان تتابع خبر الاتحاد الاوربي يطالب موظفيه بمغادرة اثيوبيا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - طالب الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، موظفيه غير الأساسيين مغادرة إثيوبيا التي تشهد حربا، بين قوات جبهة تيغراي والحكومة المركزية.
وقالت المتحدثة باسم الاتحاد نبيلة مصرالي إنه "سيتم تعزيز الاجراءات الأمنية بالنسبة لموظفي الاتحاد الأوروبي والموظفين المحليين المتبقين في بعثات الاتحاد في إثيوبيا والاتحاد الإفريقي".
وأرسلت أديس أبابا في خريف 2020 قواتها إلى تيغراي للإطاحة بسلطات الإقليم المنبثقة عن "جبهة تحرير شعب تيغراي" بعدما اتهم رئيس الوزراء قوات الإقليم بمهاجمة مواقع للجيش الاتحادي.
وأرسلت أديس أبابا في خريف 2020 قواتها إلى تيغراي للإطاحة بسلطات الإقليم المنبثقة عن "جبهة تحرير شعب تيغراي" بعدما اتهم رئيس الوزراء قوات الإقليم بمهاجمة مواقع للجيش الاتحادي.