الشيخ محمد بن زايد والعاهل الأردني يبحثان تعزيز علاقات التعاون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.



جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي تلقاه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين.

وهنأ الملك عبدالله الثاني، خلال الاتصال، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين، وأعرب عن تمنياته لدولة الإمارات وشعبها بمزيد من التقدم والازدهار.

وبحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والعاهل الأردني علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تطويرها بما يحقق المصالح المتبادلة.

وأعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره للملك عبدالله الثاني، لما أبداه من مشاعر صادقة تجاه دولة الإمارات وشعبها، متمنيا للأردن دوام التطور والازدهار.

وتحتفل دولة الإمارات بعيد الاتحاد الخمسين، اليوم، في وقت تسارع فيه الخطى لتنفيذ "مبادئ الخمسين" الهادفة لتقوية الاتحاد وتعزيز ريادته وتخليد قيمه.

ويحتفل الإماراتيون وقلوبهم تفيض بمشاعر الولاء والوفاء والامتنان والتقدير وهم يستذكرون جهود الآباء المؤسسين، وعلى رأسهم قائد الوحدة وباني نهضة الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في تأسيس الاتحاد يوم 2 ديسمبر/كانون الأول عام 1971.

وشكّل الاتحاد انطلاقة النهضة الحقيقية وبدء مسيرة الإنجازات لدولة الإمارات في مختلف المجالات.