الهند.. متحوّر أوميكرون يضرب البلاد بأول إصابتين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الهندية، الخميس، تسجيل أول حالتي إصابة بمتحور أوميكرون، لتنضم إلى قائمة طويلة من دول العالم وصل إليها هذا المتحور.



ونقلت شبكة "ان دي تي في" عن المسؤول بوزارة الصحة لاف اجاروال في مؤتمر صحفي إن الحالتين لشخصين 66 عاما و46 عاما في ولاية كارناتاكا، مضيفا أنه لن يتم الكشف عن هويتهما حفاظا على خصوصيتهما.

وأضاف أنه تم رصد جميع المخالطين للحالتين، ويتم إجراء اختبارات لهم.

وتم رصد أول حالة إصابة بأوميكرون في العالم يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 في جنوب أفريقيا، حيث ارتفعت الإصابات بشكل حاد، وانتشر المتحور منذ ذلك الحين إلى أكثر من 20 دولة وفرض العديد منها قيودا على السفر.

وقالت السلطات في جنوب أفريقيا، الأربعاء، إن أوميكرون، أحكم قبضته وأصبح هو النسخة السائدة في البلاد، بعد أقل من 4 أسابيع من ظهوره.

يأتي ذلك، فيما انضمت الولايات المتحدة لصفوف الدول التي غزاها المتحور بعد تسجيل أول حالة داخل حدودها. وأول إصابة معروفة في الولايات المتحدة لشخص حصل على التطعيم بكامل جرعتيه في كاليفورنيا وكان قد عاد إلى بلاده قادما من جنوب أفريقيا في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وأثبتت الاختبارات إصابته بعد 7 أيام من عودته.