الشيخ محمد بن زايد ورئيس أوزبكستان يبحثان تعزيز التعاون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع رئيس أوزبكستان شوكت ميرزاييف، تعزيز التعاون.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، من رئيس أوزبكستان شوكت ميرزاييف.

وهنأ ميرزاييف، خلال الاتصال، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين، متمنيا للإمارات وشعبها مزيدا من التقدم والازدهار.

وبحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس الأوزبكي علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تطويرها بما يحقق المصالح المتبادلة.

وأعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لرئيس أوزبكستان لما أبداه من مشاعر صادقة تجاه دولة الإمارات وشعبها، متمنيا لأوزبكستان دوام التطور والازدهار.

وتحتفل دولة الإمارات بعيد الاتحاد الخمسين، اليوم، في وقت تسارع فيه الخطى لتنفيذ "مبادئ الخمسين" الهادفة لتقوية الاتحاد وتعزيز ريادته وتخليد قيمه.

ويحتفل الإماراتيون وقلوبهم تفيض بمشاعر الولاء والوفاء والامتنان والتقدير وهم يستذكرون جهود الآباء المؤسسين، وعلى رأسهم قائد الوحدة وباني نهضة الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في تأسيس الاتحاد يوم 2 ديسمبر/كانون الأول عام 1971.

وشكّل الاتحاد انطلاقة النهضة الحقيقية وبدء مسيرة الإنجازات لدولة الإمارات في مختلف المجالات.